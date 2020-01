Danmarks (nok) vildeste bus til salg – som et diskotek på hjul

Sælgeren betegner den som Danmarks mest eksklusive partybus, og den har da også flere features, der ikke er helt normale for en bus.

Heriblandt kan nævnes et gigantisk lydsystem, diskolys, polestang, bar og vinkøleskab med plads til 18 flasker.

Den kræver en masse arbejde torsdag-lørdag nat, og det er svært at kombinere med et familieliv. Kristian Møller, sælger, Silkeborg

- Den er fuldstændig som et diskotek – bare på hjul. Flere i branchen giver mig ret i, at den er Danmarks fineste partybus, fordi den er så unik, siger sælgeren Kristian Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Bussen har plads til 32 personer og har under Kristian Møllers ejerskab været genstand for mange store fester.

Det er ikke en helt normal bus, som Kristian Møller har til salg. Foto: Privat

Harmonerer ikke med familielivet

Men andre prioriteter i livet får ham nu til at sælge.

- Jeg havde altid drømt om en partybus, så derfor købte jeg den. Men at have sådan en er ligesom at drive et diskotek. Den kræver en masse arbejde torsdag-lørdag nat, og det er svært at kombinere med et familieliv, siger Kristian Møller i dag.

Derfor valgte han i november at sætte den til salg via Den Blå Avis til 450.000 kroner, og interessen for den har været stor.

Det er nok faktisk mest sælgeren, der er skyld i, at den endnu ikke er afsat.

Snakker købere fra det

- Jeg er ærlig over for potentielle købere og fortæller dem, hvor meget tid bussen kræver. Jeg har nok snakket flere fra at købe den, indrømmer han.

Den er fuldstændig som et diskotek – bare på hjul. Flere i branchen giver mig ret i, at den er Danmarks fineste partybus, fordi den er så unik. Kristian Møller, sælger, Silkeborg

Lige nu har han dog et bud på hånden, og den eksklusive festbus kan være på vej ud over rampen.

- Men så længe jeg ikke har pengene i hånden, er den stadig til salg. Der er dog skrevet papirer på den, og en har førsteprioriteten, forklarer Kristian Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Studentervogn som diskotek

Ved siden af festbussen arrangerer han blandt andet også studenterkørsel, og den branche er også kendt for helt særlige køretøjer.

Det har vi tidligere fortalt om på TV2 ØSTJYLLAND.

Studentervogne er nemlig også blevet til rullende diskoteker. I Hadsten har et brødrepar gjort en forretning ud af at udleje specieldesignede vogne til de nye studenter.

- Vi sælger et samlet koncept og kan ændre vognen efter studenternes ønsker. Nogle vil have en stripperstang, andre fadølsanlæg, stort musikanlæg, diskolys og røgkanoner, fortalte medejer af Lej Studentervogn, Frederik Bossow Angel, i juni 2018 til TV2 ØSTJYLLAND.

Bruger 34.000 kr. på én dag

Tiderne er på rekordtid skiftet til, at penge ikke længere er et tema – det er i stedet faciliteterne.

Det er den sidste tur med klassen, og ingen i klassen har brokket sig over prisen. Det er den fedeste dag i vores liv, og den skal være uforglemmelig. Sebastian Rendtslev Vendelbjerg, student, Risskov Gymnasium

De fleste af vognene hos Lej Studentervogn har fadølsanlæg, kæmpe musikanlæg, LED-lys under sæderne og røgkanon. En klasse fra Risskov Gymnasium gik i 2018 all in og købte luksusmodellen til 34.000 kr. for en dags kørsel.

- Det er den sidste tur med klassen, og ingen i klassen har brokket sig over prisen. Det er den fedeste dag i vores liv, og den skal være uforglemmelig, sagde Sebastian Rendtslev Vendelbjerg fra klassen til TV2 ØSTJYLLAND.

