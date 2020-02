Sten dybt frustreret: Vandaler ødelægger totalrenoveret forsamlingshus

Sten Bang Pedersen har sammen med flere andre brugt flere hundrede timer på at renovere forsamlingshuset i Hylke. Derfor irriterer det ham grænseløst, at det udsættes for hærværk. Foto: Privat

I landsbyen Hylke er der tradition for, de lokale står sammen og gør en stor indsats for fællesskabet. Derfor ærgrer det også ekstra meget, når de mange timers slid og hårdt arbejde føles spildt.

Sådan lyder det fra en af byens ildsjæle, Sten Bang Pedersen, der blandt andet sidder med i borgerforeningens bestyrelse, og som har været med til at gennemrenovere forsamlingshuset.

Et sted der desværre af flere omgange har været udsat for hærværk.

- Det er da vildt irriterende, og jeg bliver pissesur, når nogen ødelægger for bare at gøre det. Her er der ikke tale om uheld, siger Sten Bang Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det føles nærmest, som om vi ikke kan blive færdig i den ene ende, før der er ødelagt noget i den anden.

Sådan ser det lokale forsamlingshus i Hylke ud. Foto: Privat

Føler sig magtesløse

Senest er der skrevet med graffiti på en ny tilbygning, og for ikke lang tid siden var der smadret en plade samme sted.

Derfor fik Sten Bang Pedersen nok og gik mandag på Facebook med en opsang til hærværksmændene, som han håber læser med.

- Jeg havde fået nok. Vi laver alting selv og skaffer selv pengene, og det er ikke nemt. Det tror jeg ikke, de tænker over, lyder det fra ildsjælen.

Forsamlingshuset har gennem de seneste år fået nyt af nærmest alting: køkken, gulve, døre, vinduer og tag. Det er stort set blevet renoveret fra inderst til yderst.

Og Sten Bang Pedersen er en af dem, der har brugt flere hundrede timer frivilligt på opgaverne.

- Pengene til de her projekter og mange andre i byen samles ind ved at hente jern hos private, ved at holde loppemarkeder og gennem et årligt cykelløb, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Forsamlingshuset har en stor sal til afholdelse af fester og lignende. Foto: Privat

Arbejder på flere projekter

I 2019 blev der via cykelløbet rejst penge til en multibane i Hylke, og i år skal der skaffes midler til byfornyelse.

Et andet projekt, der arbejdes på at finde penge til, er et nyt fryserum hos den lokale købmand.

En købmand der bærer på en særlig historie, der kendetegner Hylke.

I 2017 var købmanden ved at gå konkurs, men så tog byens indbyggere sagen i egen hånd. Ved hjælp af andele som blev solgt og frivilligt arbejde, holdt de liv i forretningen.

Og i januar 2019 overtog en ny købmand, Brian Mossalski Nielsen, så driften af købmand. Stadig med stor støtte fra de lokale ildsjæle.

Det handler selvfølgelig fortsat om kunder i butikken, hvis den nye købmand skal have succes med at drive dagligvarebutikken videre.

Skal være et socialt sted

Butikken fortsætter dermed med at være et samlingspunkt for byen – og lokalt forankret.

Jeg havde ikke sagt ja, hvis jeg ikke havde troet på det. Jeg tror på, vi kan løfte det her. Der er en god base og nogle ting, der fungerer rigtig godt hernede. Brian Mossalski Nielsen, købmand, Hylke

- Vi kan ikke leve af at være et socialt samlingssted, vi kan leve af at være en købmand – men kan vi derudover fungere som et socialt sted i byen, så har vi slået to fluer med ét smæk, fortalte købmanden til TV2 ØSTJYLLAND i december 2018 kort før overtagelsen.

- Jeg havde ikke sagt ja, hvis jeg ikke havde troet på det. Jeg tror på, vi kan løfte det her. Der er en god base og nogle ting, der fungerer rigtig godt hernede. Der er nogle ting, som skal sættes i systemer og andre rytmer. Vi skal videreudbygge, lød det videre fra Brian Mossalski Nielsen.