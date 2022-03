Kattehjem har reddet 45.000 dyr - nu er de på randen af lukning

Hun understreger også, at kattene trods de økonomiske kvaler ikke lider nogen nød.

- Vi er her alle sammen, fordi vores hjerte bløder for katte. Vi vil spise havregrød for at kunne give til kattene, siger Mariann Betzer-Poulsen.

Kan blive nødt til at afvise

Kattehjemmet, der modtager katte fra hele landet, er kendt for aldrig at sige nej, men det kommer måske til at ændre sig.

- Vi kan blive nødt til at sige nej til katte, men det er ikke den rigtige løsning på et kattehjem.