Internat opfordrer ejere til at komme med moren til efterladte killinger

Tøstrup Kattehjem og Dyreværn fandt onsdag morgen to kasser med killinger på p-pladsen udenfor dyreklinikken.

I den ene papkasse var der to killinger og en kattemor. I den anden fire killinger, men her uden deres mor.

- Vi er ret overbeviste om, at det er gjort af et misforstået, men godt hjerte, siger Mariann Betzer-Poulsen, der er internatleder.

Som det ser ud lige nu, har alle katte det dog umiddelbart godt.

- Vi har været så heldige, at den mor, der var i den anden kasse med to killinger, har accepteret de andre killinger. Lige nu betyder det, at vi nærmest overfodrer hende, så hun har kræfter til at passe dem, siger Mariann Betzer-Poulsen.



Det er dog langt fra den optimale situation.

Derfor har de lavet et opslag på deres Facebookside, hvor de på det kraftigste opfordrer dem, som har efterladt kattene, til også at også at komme med moren til de fire killinger.

- Vi er sikker på ,du er et godt menneske og ikke vil katte eller killinger noget ondt, men i den ene papkasse var der 4 killinger uden mor.

- Vil du se, om du kan finde hende og komme med hende. Du kan gøre det anonymt. Missemor har det slemt uden sine børn, og hendes børn har det slemt uden hende, så se om du kan komme med hende, skriver de.