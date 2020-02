Jægere intensiverer kampen mod mårhunde

Mårhunden er meget upopulær i Danmark, da den formerer sig hurtigt og æder en masse dyrearter blandt andet padder, fasaner og harekillinger.

Ved Ebeltoft på Djursland kæmper jægere derfor for at holde bestanden af mårhunde nede, og kampen kan nu intensiveres.

Nu kan vi skyde stille og roligt, fordi mårhunden ikke ved, vi er der. Morten Egtved Andersen, reguleringsjæger

I sidste uge fik jægerne nemlig dispensation til at bruge et natsigte af miljøminister, Lea Wermelin.

Natsigtet er en elektronisk anordning, som forstærker det lys, der er, og på den måde bliver det muligt for jægerne at se om natten.

- Før vi fik natsigtekikkerten, havde vi kun et hvidt lys, vi tændte, og så havde vi få sekunder til at skyde mårhunden i. Nu kan vi skyde stille og roligt, fordi mårhunden ikke ved, vi er der, siger Morten Egtved Andersen, der er reguleringsjæger fra Ebeltoft, til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Jægere må nu bruge natsigte på deres gevær, når de jager mårhunde. Og det gør en stor forskel i kampen mod det invasive rovdyr, lyder det fra en af jægerne.

Uenighed om mårens skadelighed

Det er ikke alle, der er enige om, hvor skadelig mårhunden rent faktisk er.

- Fagligt set har vi ikke den store basis for at sige, at mårhunden skulle være et stort problem for den danske natur, siger Jens-Christian Svenning, der er professor i Biodiversitet ved Aarhus Universitet.

Vi kan ikke være 100 procent sikre på det, men det er pudsigt, at i takt med at der er kommet flere mårhunde, så er vandfuglene gået tilbage. Morten Egtved Andersen, reguleringsjæger

Men jægerne mener, at de oplever store udfordringer på grund af måren.

- Ved Stubbe Sø har der været meget svigtende yngleresultat de seneste år, når det kommer til ænder, gæs og andre vandfugle. Det mener vi skyldes mårhunden, siger Morten Egtved Andersen og fortsætter:

- Vi kan ikke være 100 procent sikre på det, men det er pudsigt, at i takt med at der er kommet flere mårhunde, så er vandfuglene gået tilbage.

Siden 2015 er antallet af mårhunde i Jylland steget fra 250 til cirka 3.000 i 2018.

Kan skyde endnu flere mårhunde

Natsigtekikkerten, som jægerne på Djursland har fået dispensation til at bruge, vil betyde, at de i år kan skyde endnu flere mårhunde, end de plejer ifølge Morten Egtved Andersen.

- Sidste år skød vi lidt over 700 mårhunde. Med vores nye udstyr er det blevet meget nemmere at skyde dem, og dermed kan vi minimere bestanddelen endnu mere. Der kan selvfølgelig komme nye mårhunde hertil, men man kan holde områderne rimelig rene for dem. Det kræver bare en stor indsats, siger han.

VIDEO: Mårhunden ser egentlig meget sød ud, men den er en invasiv dyreart, der æder blandt andet padder, fasaner og harekillinger. Indslaget blev sendt den 28. februar 2020.

Hvis man gerne vil ud og jage med et natsigte, kræver det et jagttegn og en tilladelse fra både politiet og miljøstyrelsen.