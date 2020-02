Carl-Eric kæmper for Kattegatforbindelse: - Vores forslag gavner hele Danmark

Kattegatforbindelsen skal gå fra Glatved på Djursland til Sjællands Odde.

I hvert fald hvis du spørger Carl-Eric Würtz Pallesen og de fem andre, der har oprettet et borgerforslag om, at den mulige forbindelse mellem Djursland og Sjælland skal gå mellem de to byer.

Det er det eneste sted, hvor forbindelsen ikke vil skade naturen på Djursland. Carl-Eric Würtz Pallesen

- Vi skal bare udvide E45, så den går ud til Glatved. Så skaber vi en perfekt infrastruktur og en ringforbindelse, der vil gavne hele Danmark, siger Carl-Eric Würtz Pallesen fra Norddjurs til TV2 ØSTJYLLAND.

Men ifølge ham kan forbindelsen ikke bare placeres hvor som helst på Djursland, og derfor foreslår de konkret Glatved i deres borgerforslag, som skal have 50.000 underskrifter, før det bliver drøftet i Folketinget.

- Det er det eneste sted, hvor forbindelsen ikke vil skade naturen på Djursland, siger Carl-Eric Würtz Pallesen.

Skån Samsø

Regeringen har tidligere meldt ud, at de vil undersøge muligheden for en direkte kattegatforbindelse mellem Djursland og Sjælland, i stedet for at lave den mellem Hou og Røsnæs via Samsø.

Ud over forbindelsen mellem Djursland og Sjælland, undersøges der også en forbindelse fra Hou over Samsø.

Og det er den helt rigtige løsning ifølge Carl-Eric Würtz Pallesen.

- Hvorfor skal Samsø ødelægges af en motorvej, når den kan gavne Djursland helt vildt. Vores forslag vil gøre det meget nemmere for danskere fra Nord- og Midtjylland at komme til Sjælland, i forhold til hvis man placerer den helt nede ved Hou, siger Carl-Eric Würtz Pallesen.

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere kunnet fortælle, at mange borgere på Samsø ikke vil have en kattegatforbindelse, da det vil ødelægge øen.

- Vi får en masse støj og forurening fra biler, der kører over, og vi får til dels ødelagt vores natur, sagde Arne Krogh, der er medstifter af foreningen ‘Stop motorvej over Samsø’, dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil gavne hele Danmark

Det er ikke kun Djursland, der vil få gavn af at placere Kattegatforbindelsen ved Glatved, mener Carl-Eric Würtz Pallesen.

- Der vil komme mindre centralisering, så flere firmaer og beboere vil placere sig uden for storbyerne. Derudover vil der være kortere køretid for nord- og midtjydere, og for den sags skyld også sjællændere, når man skal til og fra København, og det vil betyde et mindre CO2-udslip, siger han.

Carl-Eric Würtz Pallesen mener altså, at deres borgerforslag er den mest fornuftige løsning for hele Danmark, da det vil skabe en ’motorvejsringforbindelse’ gennem hele Danmark.

- Vi har i forvejen motortrafikvej til Feldballe, og den skal bare forlænges ud til Glatved og laves om til motorvej. En kattegatforbindelse ved Glatved vil også lette presset på E45 omkring Aarhus, som kun vil blive mere belastet, hvis den placeres ved Hou, siger han.

Erhvervslivet jubler

Det er ikke kun Carl-Eric Würtz Pallesen og hans medstillere af borgerforslaget, der er begejstrede for muligheden for at få Kattegatforbindelsen til Djursland.

Også de lokale virksomheder på Djursland jubler.

Det ville jo være et drømmescenarie for os. Brit Løth Bager, marketingschef i HSM Industri

HSM Industri i Grenaa, hvor de laver komplekse stålproduktioner, har tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND, at en lettere adgang til Sjælland vil kunne gøre underværker.

- Det ville jo være et drømmescenarie for os. Vi ville kunne byde ind på en masse opgaver i hovedstadsområdet og Sjælland, sagde marketingschef i HSM Industri, Brit Løth Bager, dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Bliver svært at få nok underskrifter

Borgerforslaget om en Kattegatforbindelse fra Glatved til Sjællands Odde har i skrivende stund 131 underskrifter.

Og Carl-Eric Würtz Pallesen håber på, at det kan lykkes at samle de påkrævede 50.000 underskrifter ind, inden forslaget udløber den 19. august, men det bliver svært.

- Det er sindssygt mange underskrifter, vi skal indsamle, og det ske på et halvt år. Det er selvfølgelig nemmere, når vi kan bruge sociale medier, men vi har ikke penge til annoncer og lignende. Men vi gør, hvad vi kan for at få budskabet ud, siger han.

