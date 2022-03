Intern uenighed blandt naturelskere - lokalformand er trist

En naturnationalpark i Mols Bjerge er ikke forenelig med de fredninger, der ligger for området på nuværende tidspunkt.

Det mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs, Jens Kristoffersen.

Derfor var han skuffet og trist over, at Mols Bjerge er på listen over de 10 områder, som miljøminister Lea Wermelin (S) torsdag morgen præsenterede som nye naturnationalparker. Kampen mod naturnationalparken i Mols Bjerge synes altså tabt, men Jens Kristoffersen vil fortsat lægge pres på myndighederne.

- Vi må formode, at planerne bliver i forening med de fredninger, som findes i Mols Bjerge. Det vil være et minimum af anstændighed, at loven bliver fulgt. Vi vil, som almindelige mennesker uden at være jurister, gøre, hvad vi kan for at bide myndighederne i haserne, konstaterer han.