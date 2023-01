Endnu en brugs er lukningstruet: - Det er mit hjertebarn

Hun og andre i bestyrelsen arbejder nogle gange frivilligt i butikken for at holde driften igang.



- Jeg elsker at være hernede, og butikken gør en stor forskel for byen. Den betyder rigtig meget for lokalsamfundet - det er et samlingssted. Den giver noget service til borgerne, som jeg ellers ikke kan se, hvordan skal blive dækket.

Så problemet er ikke, at flere hellere vil handle andre steder?

- Nej, folk handler nok lige så meget, som de altid har gjort, men der er stigende udgifter til alt. Og så tænker jeg også, der kan ligge noget i generationerne. Vi skal have lært de yngre mennesker at handle her også. Vi kan ikke blive ved med at overleve på dem, der har handlet her i mange år, siger Sidse Vangsted.