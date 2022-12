Sidste butik i byen: Historisk brugs får sparekniven

Derudover krævede butikkerne omfattende investeringer i nyt inventar som for eksempel køle- og frostanlæg. Det kunne ifølge Coop ikke betale sig.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med uddeleren i Dagli'Brugsen i Lime, Nicolai Pedersen, der henviser til et opslag, han har lavet på Facebook fredag.

'Vi har i rigtigt mange år kæmpet med næb og klør for at få tingende til at hænge sammen, og især de sidste fire år har pilen også med jeres hjælp vendt den rigtige vej. Men vi har også alle årene kørt med et underskud, og vi må bare erkende, at denne energikrise, vi er i lige nu, bare koster meget,' skriver han til sine kunder.

Dagli'Brugsen i Lime er mere end 134 år gammel, men 24. februar 2023 bliver sidste åbningsdag, og det betyder, at byens borgere ikke længere har et sted at handle.

'Jeg ved, der kommer en periode nu her for jer kunder, hvor I har en masse spørgsmål, og måske nogle af jer også bliver frustreret over, hvordan I så skal handle ind,' skriver han til sine kunder.