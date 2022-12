Indkøbskurve forsvinder: Uddeler giver frit lejde

Nogle handlende kommer hjem med lidt mere, end de har betalt for.

I SuperBrugsen i Løgten opfordrer de nu via Facebook folk, der har taget indkøbskurve med hjem, til at komme tilbage med dem.

- Jeg tror, at nogle kommer til at tage dem med i bilen uden at tænke over det, siger Frederik Scharling Jakobsen, der er uddeler i SuperBrugsen i Løgten.

Her mangler de lige nu 40 indkøbskurve, der er forsvundet fra dagligvarebutikken på Grenåvej.

- Vi har opdaget det her op til jul, hvor vi har mere travlt, og der bliver brugt mange kurve. Det er ikke et nyt fænomen, men vi vil gerne have dem tilbage. Der er ingen sure miner, og folk kan bare komme med dem, hvis man er kommet til at tage en med hjem, siger Frederik Scharling Jakobsen.



Aflever dem gerne tilbage

Det er ikke kun i Løgten, at kurvene har det med at forsvinde. Det er en velkendt udfordring landet over, fortæller Lars Aarup, kommunikationschef i Coop, der blandt andet står bag SuperBrugsen.





- Vi må med jævne mellemrum fylde op med kurve. Nogle bliver slidt og går i stykker, og så er der et svind, siger Lars Aarup.

Han fortsætter:

- Jeg tror, at nogle bruger dem til at få varerne hjem og har en intention om at tage kurvene med tilbage, men så glemmer man det måske.

Kommunikationschefen mener ikke, at det generelt er et stort problem. Han fortæller dog, at man i enkelte butikker har sat udgangsalarmer på dem, så de ikke forsvinder.

- Hvis du gerne vil hjælpe og støtte din lokale butik, så sørg for at få afleveret kurvene tilbage, siger Lars Aarup.



Ifølge Coop koster en kurv omkring 100 kroner.