Efter ni år uden stigninger: Nu skyder prisen i vejret

Prisen på fjernvarme stiger betydeligt flere steder i landet, og nu er turen kommet til Ebeltoft.

Ebeltoft Fjernvarme har over de seneste ni år sænket varmeprisen ad flere omgange, men nu går den desværre ikke længere.

Værket varsler prisstigninger fra 1. januar 2023 på cirka 40 procent.

- Det, der selvfølgelig rammer os hårdest, det er brændselsprisen, siger Niklas Ringbøl Bitsch, som er driftsleder på Ebeltoft Fjernvarme.



Omkostninger er steget

Det er bæredygtigt lokalt affaldstræ, som fjernevarmeværket bruger som brændsel, og det steget med 50 procent i pris.

- Vi oplever også en generel stigning på materialer, og alt hvad vi ellers bruger for at holde varmeværket kørende, siger driftlederen.



Værkets omkostninger er steget markant det seneste halve år, og det rammer nu forbrugerne.

Et gennemsnitshus i Ebeltoft på 148 kvadratmeter og et årligt varmeforbrug på 12.575 kWh kan forvente at varmeregningen stiger med 3755 kroner i 2023.

- Det afhænger af, hvor meget varmeenergi man bruger, og hvor stort huset er, siger Niklas Ringbøl Bitsch.

Det skriver Ebeltoft Fjernvarme på sin hjemmeside.

Hvad kan man gøre?

Der er dog steder man kan spare, for at mindske varmeregningen.

- Det nemmeste, man kan gøre, er at skrue temperaturen så langt ned, som man synes, man kan holde til og så tage ekstra strømper og sweater på, siger Niklas Ringbøl Bitsch.



Han foreslår også, at man efterisolerer sit hus og ser på, om nogle af vinduerne er utætte, så man kan skifte dem. Og så er der nogle begynderfejl, man skal undgå.

- Hvis man har flere radiatorer skal termostaterne stå på det samme, og når man lufter ud, skal man lukke for radiatorerne, siger driftslederen.