Regeringen vil give mulighed for at udskyde betaling for el, gas og fjernvarme

Regeringen vurderer ifølge statsministeren, at tiltaget er nødvendigt, "så familierne kan få overblik over, hvordan priserne kan udvikle sig, så de kan føle sig økonomisk tryg".

- Det at opvarme sin bolig, at tage et brusebad og at tænde for opvaskemaskinen er blevet voldsomt dyrere. Endda på meget kort tid. Det gør ondt på mange danskeres økonomi. Det bliver kun værre, siger Mette Frederiksen med henvisning til den kommende vinter.

Håbet er at få en hurtig aftale med Folketingets partier, så ordningen kan nå at komme danskerne til gode i den kommende fyringssæson. Finansminister Nicolai Wammen håber at kunne indkalde partierne til forhandlinger i Finansministeriet allerede i morgen aften.

Regeringen arbejder på at etablere en ordning, der også omfatter små og mellemstore virksomheder.

Og det understreges også af de fremmødte ministre i Spejlsalen, at tiltaget ikke kan stå alene.

- Vi følger udviklingen tæt, og vi vil i den kommende tid præsentere yderligere tiltag, som skal afbøde de stigende priser og dermed få hjulpet danskerne igennem den kommende vinter, forsikrer Mette Frederiksen.