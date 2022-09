Bageri kæmper for overlevelse

Fjern afgiften

Butikschef Hakke Kilic siger, at de lige nu ikke har et overblik over, hvor hårdt forretningen er ramt på bundlinjen, fordi regningen gøres op hvert halve år.

- Jeg skal lige have papirerne fra revisoren først. Så ved vi, hvor vi står, siger Hakke Kilic.

Regeringen afholdt et pressemøde onsdag, hvor man præsenterede et forslag, der giver mulighed for, at man kan udskyde eller afdrage energiregningen over flere år.



Forslaget skal nu forhandles med Folketinget. Men selv hvis forslaget bliver en realitet, løser det ifølge Hakke Kilic ikke problemet for Istanbul Bageri.

- De vil jo gerne have, at vi skal betale senere. Men hvordan skal vi det? Vi tjener jo ikke ekstra penge, når vi skal betale regningen senere, siger Hakke Kilic og fortsætter:

- Måske klarer vi os igennem denne her omgang, uden at vi betaler regningerne. Men hvad så med næste år eller om to år? Så skal vi alligevel betale.

Han håber, at politikerne finder en anden løsning.

- Jeg håber, at afgiften fjernes, så man ikke skylder noget.