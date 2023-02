Dyrepasser fik en overraskelse: - Det er sådan noget, man drømmer om at prøve

- Vi havde forberedt os på, at kalven skulle komme inden for en måned, men da hun (Shani, red.) drejede sig rundt, kunne jeg se, at hovedet var ude, fortæller han.

Jesper Stagegaard glæder sig over fødslen - også selvom det ikke er en sjældenhed med giraffødsler i fangenskab.

- Det er ikke supersensationelt, men vi synes jo, det er fantastisk hver evigt eneste gang. Giraffer er store og svære at have med at gøre, og der skal ingenting til, før de stresser. Så det er kvalitetsstempel, at man rent faktisk får dem til at føde, siger han.

Stor oplevelse

For Bjarke Nørgaard Samuelsen var det en stor oplevelse at overvære fødslen.

- Giraffer føder som regel om natten. De er savannedyr, som går lidt for sig selv og føder, når der er ro på, så det var noget helt unikt. Det er sådan noget, man drømmer om at prøve, siger han.

I sine 10-12 år som dyrepasser er det første gang, han oplever det. I Ree Park Safari har man omkring en giraffødsel hvert eller hvert andet år.

- Jeg gav det lige tre-fire timer, inden jeg gik tilbage til stalden, så de fik noget ro. Jeg åbnede stalddøren, så de andre i flokken gik ud, og jeg kunne få sluset moren og kalven over i en anden boks. Vi har et par store girafkalve på næsten to år, som kunne høre smasken og blev meget interesseret, siger han med et grin.

Han regner med, at Shani og hendes kalv skal gå for sig selv i de første to ugers tid, inden de igen bliver lukket ind til resten af flokken.