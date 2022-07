Dom og påbud kan ikke stoppe pool party-larm i landsby

Fortsætter trods dom og påbud

Balladen begyndte, da det store nabohus blev solgt til den nuværende ejer tilbage i 2016. Til trods for at der er bopælspligt i området, stod det snart klart, at den nye ejer tilsyneladende havde købt huset med udlejning for øje.

Det førte i april 2021 til en dom mod ejeren for ulovlig udlejning og et påbud fra Syddjurs Kommune: Fordi lokalplanen kun tillader helårsbolig, skal der være folk med en permanent adresse på stedet. Alternativt må huset stå tomt, har kommunen redegjort for i et notat.

Men dommen og påbuddet fik ikke umiddelbart ejeren på bedre tanker.