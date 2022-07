Satte sig et mål som 17-årig – nu har Mads bygget et kæmpe palæ

Efter at have boet i annekset på 70 kvadratmeter, blev hun dog lettere at overtale. Så da parret fik deres første barn i 2019, satte det samtidig skub i byggeriet.

Og mens Mads var urokkelig i det ydre udtryk på huset, kom store dele af indretningen til at afspejle Nikoline. På nær ét værelse, hvor Mads gik all in.

Et rødt og et hemmeligt rum

Efter han blev færdigudlært, havde Mads startet sin egen tømrervirksomhed, og i over et år passede han den i dagtimerne og byggede på palæet i eftermiddags- og aftentimerne.

Alt var planlagt ned til mindste detalje i det fuldstændig symmetriske hus, der endte på 500 kvadratmeter. Det udvendige kom før det indvendige, og det kunne ikke komme på tale at rykke på et vindue - heller ikke selvom det havde givet bedre mening for plantegningen.