Anders gik til tasterne - så dukkede skoledrenge op og undskyldte

Men den seneste episode står ikke alene. Anders Sølling Kristensen har gentagne gange oplevet, at børn er kommet ind i hans butik og har forladt stedet med varer, de ikke har betalt for.

Anders Sølling Kristensen ønsker ikke at dele yderligere detaljer fra mødet med de unge gerningsmænd, der alle går på fjerde klassetrin på Hornslet Skole.

Han er glad for, at forældrene har taget affære i den konkrete sag.

- Drengene har været kede af det, og de har undskyldt. De er ikke i tvivl om, at de har gjort noget forkert, siger butiksejeren.

Opslaget lavede han mandag, og siden har det fået stor opmærksomhed her på TV2 Østjylland og TV2. Opmærksomheden har nu båret frugt, fortæller Anders Sølling Kristensen.

- Vi har gennem en længere periode oplevet en tendens til, at der kommer børn, gerne i grupper, og ting forsvinder, siger Anders Sølling Kristensen.

Samtidig kom han med en opsang og opfordring til forældre, skole og politi om at snakke med byens børn om tyveri.

Senest røg der Pokémon-kort for 1600 kroner. Det fik butiksindehaveren til tasterne i den lokale bygruppe på Facebook, hvor han efterlyste seks drenge fra fjerde klasse på den lokale skole, som angiveligt stod bag tyveriet.

Over en længere periode oplevede han, at der kom børn i skolealderen og stjal fra hans butik.

Anders Sølling Kristensen var ved at være godt træt af nogle af de børn, som kommer i hans Bog & Idé-butik i Hornslet.

Anders Sølling Kristensens opslag i den lokale Fadebookgruppe bar frugt. Onsdag har han lavet et nyt opslag, hvor han takker for støtten.

Derfor er han glad, at Hornslet Skole, SSP og det lokale politi har meldt sig på banen for at forebygge nye tilfælde af tyveri.

- Nu er vi ovre den seneste hændelse, og så skal vi til at tænke lidt på den lange bane. Jeg er inviteret til møde på skolen, så der er kommet noget positivt i gang, siger Anders Sølling Kristensen.

Overdraget til politiet

Tirsdag meldte Hornslet Skole sig klar til at bidrage til det forebyggende arbejde.

- Når vi får en konkret henvendelse, så samarbejder vi med alle dem, der er omkring, så vi kan kaste lys over, hvad der sket, og hvad kan vi gøre for, at der er nogle børn, der ikke kommer i uføre igen, siger pædagogisk leder Jan Leslie Pedersen.

Fra SSP lyder en opfordring til, at forældre tager snakken hjemme ved middagsbordet.

- Det handler rigtig meget om at tale med sine børn om, hvad der er rigtigt og forkert. Men nogle gange går det jo galt alligevel, siger formand for SSP-samrådet, Benny Husted.

De seks drenge, der stjal fra Bog & Ide i Hornslet, har udover en lærestreg fået besked på, at de ikke skal vise sig i butikken uden en voksen for en periode.

Anders Sølling Kristensen fortæller, at han har overdraget sagen til politiet, og han gør ikke yderligere i den konkrete sag.