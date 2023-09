Børn stjæler i stor stil fra Anders' butik

- Min appel er, at de snakker med deres børn om, hvad tyveri er for en størrelse, og hvorfor det er forkert, siger han.

Nogle af dem glemmer nemlig at betale for mange af de ting, de tager med ud.

- Det er normalt, at der forsvinder legetøj over hele landet i vores kæde, men da jeg gjorde status, blev jeg overrasket over, hvor omfattende det er, siger han.

Han troede først, at der var tale om en slags udfordring, børnene udsatte hinanden for, men han ved ikke, hvad det kommer af.

I hans butik i Hornslet har der været et svind alene på legetøj for 15.000 kroner sidste år.

Mandag har han været i dialog med Hornslet Skole, som er positive over for en indsats mod tyverierne.

- Når man tager børn i at stjæle, går de i panik. Sommetider undskylder de, andre gange bliver de tvære. Jeg har også været udsat for, at en forælder kom med datteren i hånden og sagde undskyld og leverede tingene tilbage, fortæller Anders Sølling Kristensen.

Det er forskelligt, hvor meget børnene tager for i butikken i Hornslet. Nogle tager for en 20'er, andre 300 kroner, mens det grelleste tilfælde var Pokémon-kort for 2500 kroner.

I fredags var det Pokémon-ting for 1600 kroner, og det var eftersigende en gruppe på seks drenge, oplyser indehaveren. Op til da troede han, at han var ved at komme det til livs, da han havde været meget over det.

I yderste konsekvens kan han ende med at nægte børn adgang uden en voksen, men det vil han helst ikke.



- Jeg har ikke lyst til at have en butik, der skal have et dårligt ry. Vi kan godt lide at have børn herinde, de giver liv, glæde og støj, der er en dejlig ting. Men i det her omfang må vi gøre noget, siger Anders Sølling Kristensen.

Det er ifølge ham svært for de ansatte at holde øje med børnene, når de kommer i grupper af seks og farer rundt i butikken.

Han har endnu ikke politianmeldt nogen af episoderne til politiet.