Politiet: Vi opklarer faktisk mange butikstyverier

Han anmelder alle butikstyverier, men føler ikke at politiet gør nok. Når anmeldelsen er sendt, oplever han, at der intet sker.

- Når man anmelder et butikstyveri, og der ikke bliver en sag ud af det af en eller anden grund, vil man modtage en slutningsskrivelse om, hvorfor det her kriminelle forhold ikke bliver forfulgt længere. Men munder det ud i en bøde, får forretningen faktisk ikke besked om, at den og den ikke har fået en bøde.

Hvorfor tror du så, at de her butiksejere har det indtryk, at I ikke gør noget ved det, når de henvender sig?

- I de sager har vi cirka 1900 personer, der er sigtet for butikstyveri, siger Gert Bisgaard og bemærker, at der kan være flere sigtede til hvert butikstyveri.

- Jeg synes faktisk, vi tager de butikstyverier, der bliver anmeldt til Østjyllands Politi, seriøst. Vi vurderer jo hver enkelt sag i forhold til, om der er noget at gå efter, eller der ikke er, og de sager, som vi har mulighed for at løfte, løfter vi selvfølgelig, siger vicepolitiinspektøren.

De har også indtryk af, at de ikke bliver taget alvorligt, når de anmelder butikstyverier. Er der et kommunikantionsbrist hos jer?

- Jamen, det bliver vi nødt til at høre på, når der er nogen, der synes det. Så må vi prøve at kigge indad. Men jeg synes faktisk, at vi behandler de her butikstyverier langt hen ad vejen, som vi skal, når det er sådan, at de bliver anmeldt til os enten skriftligt eller over telefonen, siger Gert Bisgaard.

I nogle tilfælde er for eksempel videomaterialet så dårligt, at det ikke er til megen hjælp for politiet, og så kan en sag blive lukket.

- Vi skal have mulighed for at kunne genkende en mulig gerningsmand, og det skal vi sætte op imod de ressourcer, vi skal sætte ind for opklare det her butikstyveri. Nogle gange vil vi vælger at lukke sagerne, fordi det ikke giver mening at forfølge sagen, hvis vi vil skulle bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer på at opklare butikstyveriet, siger vicepolitiinspektøren.

- Men langt hen ad vejen synes jeg, vi håndterer de her butikstyverier, som vi skal.