Lokale målløse over børns tyveri: - Det er en skræmmende tendens

- Jeg er dybt chokeret over, at det foregår i den her fine lille by, siger Anne-Lise Schyerup, psykoterapeut.

Boghandler Anders Sølling Kristensen har de sidste to dage delt sine frustrationer over tyverier begået af børn i hans Bog & Ide-forretning i Hornslet.

Må gøre noget

Han opfordrer skole, forældre og politiet til at fortælle børn og unge i byen, at det ikke er okay at stjæle. Alternativet er restriktioner for deres færden i hans Bog & Ide, selvom det strider mod hans værdier.

- Jeg har ikke lyst til at have en butik, der skal have et dårligt ry. Vi kan godt lide at have børn herinde, de giver liv, glæde og støj, der er en dejlig ting. Men i det her omfang må vi gøre noget, siger Anders Sølling Kristensen.