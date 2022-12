14-årig har gjort kometkarriere: - Han er en vild, vild dreng

Ifølge ham er Bertram Jarkilde velforberedt og indgår i holdet på lige fod med de andre skuespillere.



- Han er en vild, vild dreng. Man kan arbejde med ham, som man kan gøre med en professionel skuespiller, siger instruktøren.

Bliver aldrig voksen

Den 14-årige kan allerede nu kalde sig skuespiller - og endda en erfaren en af slagsen. Men han drømmer om mere.

- Jeg drømmer om at blive uddannet skuespiller. Jeg vil rigtig gerne ind og blive ensemble (fastansat skuespiller, red.) på Aarhus Teater. Det er min store drøm, siger Bertram Jarkilde.

Trods de forpligtelser, der også følger med, når man skal øve og præstere på scenen, så mener han ikke selv, at der er nogen fare for, at det gør ham voksen før tid.

- Jeg tror aldrig, jeg bliver ægte voksen. Jeg tror, jeg for evigt er en barnlig sjæl, og det er også det, jeg dyrker her. For selvom jeg er 14, kan jeg sagtens spille en på 9-10-11 år, siger skuespilleren.

Forestillingen Cirkus Jul kan opleves på Tangkrogen i Aarhus frem til den 18. december.