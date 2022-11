Ishus i brand på kendt cirkusplads

Kort før klokken et blev Østjyllands Brandvæsen tilkaldt til branden, som krævede brandfolkenes indsats i en times tid.

Hvordan der overhovedet går ild i et ishus klokken et om natten på en råkold novembernat er et åbent spørgsmål, som operationschefen overlader til politiet at udtale sig om, hvilket TV2 ØSTJYLLAND arbejder på.