Ulv i Ry? Trine er ikke i tvivl

- Det var en voksen hanulv med et hvidt gps-halsbånd. Det er jeg ikke i tvivl om, siger hun til TV2 Østjylland.

- Så ud fra dens opførsel var jeg slet ikke i tvivl. Den er jo også meget større end for eksempel en schæfer, siger hun.

Ulven var lige syd for Ry på vejen mod Gl. Rye.

Flere andre biler stoppede også op for at forevige det usædvanlige syn på Rodelundvej. Ulven så en smule forvirret ud, forklarer Trine Møller Nielsen, der bor i Ry.

- Jeg undrer mig også over at se den midt på dagen. De plejer at være sky om dagen og færdes om natten, siger hun.

- Det var fuldstændig mærkelig at se den, den var tydeligt forvirret.

TV2 Østjylland arbejder på en kommentar fra Naturstyrelsen og Ulveatlas.dk, som under Naturhistorisk Museum Aarhus overvåger og indsamler viden om ulve i Danmark.