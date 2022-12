VIDEO: Mulig ulv set flere gange i Østjylland

Dyret løber over marken, men stopper flere gange, drejer hovedet og kigger lige ned mod bilen, hvor Thomas Viktor Bitsch sidder og filmer den.

- Lige da jeg kommer ind på vejen, ser jeg den og tænker med det samme, at det er en ulv. Så får jeg telefonen frem og filmer den, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var tirsdag eftermiddag, Thomas Viktor Bitsch så og filmede det, han mener er en ulv mellem Haurum og Thorsø nord for Hammel.

- Da jeg ser den, er den måske 250 meter fra vores ejendom, og det er ikke et helt øde område. Der ligger flere ejendomme med 200-300 meters afstand. Alligevel bevæger den sig rundt ved højlys dag, fortæller han.

Og Thomas Viktor Bitsch er ikke den eneste, der har set det pågældende dyr.

- Det var en ulv

Tirsdag formiddag lidt over elleve så Jan Stormfeldt det, han mener er den samme ulv ved sit hjem i Haurum.

- Jeg går ude i haven og ryger en smøg, og så ser jeg den løbe i retning mod Bøstrup. Min første tanke var, at det var en ulv. Det var måden, den løb på, og med halen, der hængte, siger han.

Jan Stormfeldt er efter eget udsagn lidt af en dyretosse og synes det er spændende, at ulven er kommet til Danmark.

- Der blev også set en ulv her i området for nogle år siden. Dengang skulle vores datter gå til bussen i mørke om morgenen, så da tænkte jeg da mere over det, men jeg synes, de skal have lov til at være her, siger han.

Bange for mennesker

Men er det så også en ulv?



Det har Radio4 spurgt ulveekspert Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus om:

- Jeg ser ikke noget, som ikke er foreneligt med en ulv. Selvfølgelig ønsker jeg altid en bedre dokumentation, men det kunne meget vel være en ulv. Og er det en ulv, er det overvejende sandsynligt, at den bliver set igen en af de kommende dage. En ulv, som færdes ved højlys dag i Danmark, bliver set, siger han til radiostationen.

- Der er ingen grund til være utryg. Ulven viser det meget godt selv på videoen: Et menneske i en bil er årsag til, at den løber i galop væk over en mark. Det gør den kun, hvis den er på jagt eller som her, hvor den flygter væk fra noget, som den er utryg ved.

For nylig lykkedes det forskere fra Aarhus Universitet at indfange en ulv og sætte en gps på den for at kunne følge dens færden.