VIDEO: Endnu en mulig ulv spottet på tæt hold

Én eller flere ulve er i dagene op til jul blevet observeret i – eller på grænsen til – Østjylland.

Onsdag i sidste uge stødte Steffanie Joan Nielsen på en mulig ulv, og fangede den på sit kamera.

- Jeg var sådan lidt uforstående. Hvis der løber noget ude på vejen, plejer det at være et rådyr, men det kunne jeg jo meget hurtigt se, at det ikke var, siger Steffanie Joan Nielsen.

Måske den samme ulv?

Hun fik øje på dyret under en køretur ved Torsager mellem Viborg og Randers. Steffanie kørte ind til siden og filmede, mens hun kørte langsomt frem.

- Det var helt fantastisk, når man tænker over det bagefter. Jeg synes ikke rigtig, jeg kunne nå at nyde det, mens jeg var i det, for jeg var så fokuseret på, at jeg ville have et bevis, siger Steffanie Joan Nielsen.

Hun er ikke den eneste, der har haft held med at fange en mulig ulv på kamera.

I sidste uge fik også Thomas Viktor Bitsch en video af et dyr, som meget vel kunne ligne en ulv. Han så dyret på en mark mellem Haurum og Thorsø nord for Hammel.

Ifølge en ulveekspert er der muligvis tale om det samme dyr.

- Flere af de fund kan i princippet godt omhandle det samme individ - et enligt strejfende individ, som tilbagelægger store distancer og dermed bliver set, siger Kent Olsen, som er ulveekspert på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Normal ulveadfærd

Han mener, at der med stor sikkerhed er tale om en ulv i videoen, og at dens adfærd er normal.

- Når en person sidder inde i et køretøj, så forbinder ulve det faktisk ikke med, at der er mennesker til stede, det er først, når vinduet bliver rullet ned eller man stiger ud af bilen, at ulven erkender, at her er mennesker, siger Kent Olsen.

Ifølge ham er der ingen grund til at være bange for at møde en ulv.

- De eksempler, vi kender til med ulve i Danmark, der søger de faktisk væk. Der er nogle enkelte af de stedfaste ulve, som i perioder kan udvise en interesse for hunde og dermed gå bag folk der lufter deres hund, men de holder alligevel afstand. Vi kan se over årene, at intet tyder på, at de gradvist kommer tættere på, siger Steen Bøje.

I Danmark er der minimum fem enlige strejfende ulve, fortæller han.