Strid om vej i otte år: Nu kan den nedlægges

En af dem mener ikke, at det er nødvendigt, da gennemkørslen kun bliver brugt af beboerne en gang imellem, og at det altid har fungeret problemfrit – han har tidligere klaget over en lukning af vejen.

- Jeg er skuffet over og ked af, at kommunalpolitikerne, efter min mening, ikke har haft evne eller vilje til at sætte sig ind i den aktuelle sag, for på den måde at se, hvad det hele i virkeligheden drejer sig om, skriver en af beboerne, Klaus Lenskjold i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.