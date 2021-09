Racisme-debat gløder efter lærers blogindlæg: Nu besøger minister Aarhus-skole

Foregår der racisme blandt minoritetsbørn?

Det er samtaleemnet i disse dage. En enkelt lærers blogindlæg om grov racisme blandt minoritetsbørn har nemlig sat en lavine i gang på Ellehøjskolen i det vestlige Aarhus.

Det begyndte i sidste uge. Først i en blog i fagbladet Folkeskolen og senere i en artikel i B.T.

”Jeg har hørt børn sige "min mor siger, jeg ikke må lege med somaliere.", skrev Andreas Ravn Skovse, lærer på Ellehøjskolen, i sin blog og nævnte også en fødselsdag som eksempel.

- Det viste sig, som jeg havde frygtet, at det kun var pigerne fra fødselarens egen etniske gruppe, der hjemmefra havde fået lov at tage med, lød det videre.

Artiklerne i medierne har siden fået udenrigs- og integrationsminister Mattias Tesfaye, S, til at gå ind i sagen. Og i morgen, torsdag, besøger han Ellehøjskolen.

Og så har ministeriet bedt Ellehøjskolen om en redegørelse på, hvordan man arbejder med bekæmpelse af racisme på skolen.

Jeg er fra Danmark

TV2 Østjylland er denne onsdag formiddag taget til Ellehøjskolen for at tale med de ansatte.

Det er en folkeskole med omkring 95 procent tosprogede børn og ligger på den anden side af den socialt belastede bydel Gellerupparken.

Sidste år fusionerede Ellekærskolen og Tovshøjskolen og fik tilsammen navnet Ellehøjskolen.

Timerne er i fuld gang i den murstensgule bygning. En håndfuld børn har dog fået lov til at lege i skolegården. De går i 1. klasse. To af drengene spiller fodbold. En-mod-en.

- Der står 2-2, råber den ene.

Han er mørk i huden, har somalisk baggrund og spiller kamp mod en anden dreng. TV2 ØØSTJYLLANDS udsendte spørger, hvor hans ven er fra.

- Det ved jeg ikke, svarer han.

Den anden dreng dribler tættere på den side af banen. Han er iført et træningssæt i sort med gule striber og har tykt, mørkt hår.

Hvor er du fra?

- Danmark, siger han efter lidt betænkningstid.

Ja, selvfølgelig. Hvor er dine forældre fra?

- Det ved jeg ikke.

Leder: Kan ikke genkende racisme

Helle Mønster viser vej ind til et kontor, hvor vi sætter os.

Hun kan ikke genkende læreren Andreas Ravn Skovses beskrivelse af racisme på skolen.

- Der bliver spurgt, om der er racisme på skolen? Nej, det ser jeg ikke. Jeg ser børn, der leger og arbejder på kryds og tværs af etnicitet og køn, siger Helle Mønster til TV2 ØSTYLLAND.

Hun anerkender, at børnene, når der opstår konflikter, kan kalde hinanden for skældsord som ”fede”, ”chokolade” eller ”perker”.

- På alle skoler er der konflikter mellem børnene. På alle skoler kalder børnene hinanden noget. På alle skoler er der drillierer. På alle skoler er der mobning. Det foregår også her. Det skal vi håndtere, når vi ser det, forklarer Helle Mønster.

På lærerværelset er der stille. Oplever de andre ansatte det samme som deres kollega, Andreas Ravn Skovse.

At børnene opdeler sig efter etnicitet. At nogle børn ikke må lege med andre fra en anden etnisk gruppe. At kun en fødselars egen etniske gruppe fik lov til at deltage til en fødselsdag.

TV2 ØSTJYLLAND taler med fem. To lærere, en pædagog, en sundhedsplejerske og en lærervikar. De svarer alle nej. Det er ikke oplevelser, de kan genkende.

De stammer fra samme land

En af dem er Rose Lauritzen. Hun er 20 år og har været lærervikar på skolen i 14 dage. Hun fortæller dog om et andet problem, som opstår, når elever ryger i konflikt med hinanden.

De kan finde på at sige ”dig fra Israel” eller ”dig fra Palæstina”. Nogle af de grove kalder hinanden for ”negere”, hvilket overhovedet ikke er acceptabelt, siger Rose Lauritzen.

Kort tid efter kommer Anne-Marie ind i lærerværelset. Hun har været sundhedsplejerske på Ellehøjskolen i cirka et år.

Hun oplever ikke, at racisme er et problem eller noget, der fylder meget i de samtaler, hun har med børnene på skolen.

Den samme oplevelse deler Hassan Abdo, der sidder ved vinduet.

Han har været pædagogmedhjælper i 18 år. Først på Tovshøjskolen og herefter på Ellehøjskolen, hvor han arbejder med elever på alle klassetrin.

- Når somaliske børn slås med hinanden, kan nogle af dem finde på at kalde hinanden for ’negere’, selvom de stammer fra det samme land, siger 53-årige Hassan Abdo til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det har ikke noget med racisme at gøre.

Når en dansker siger bøsserøv

Det er Sherin Ayade uenig i. Hun har arbejdet som lærer i Tovshøjskolen og Ellehøjskolen i sammenlagt seks år. Hun ser det som racisme, når eleverne bruger skældsordene mod hinanden.

- Vi har faktisk på daglig basis konflikter om netop det her. Når der opstår konflikter imellem eleverne, bruger de hinandens oprindelse mod hinanden, siger Sherin Ayade til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Men når konflikterne er løst, er der overhovedet ikke noget. Det er heller ikke sådan, at eleverne bærer nag eller snakker om det. Det er bare, når de er oppe i det røde felt.

Trine Jørgensen er den sidste, TV2 ØSTJYLLAND taler med. Hun blev færdiguddannet lærer i 2008 og har lige siden arbejdet på Ellekær - og Ellehøjskolen. Hun oplever, at etnicitet fylder meget for eleverne.

- De kan godt finde på at kalde hinanden racediskriminerende ting. Men det er ligesom, hvis en etnisk dansker skulle kalde en anden for ’bøsserøv’, siger Trine Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men jeg ser det ikke som et problem, fordi jeg oplever børnene være sammen på kryds og tværs og have stærke venskaber, som ikke handler om etnisk herkomst overhovedet.