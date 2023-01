Sendte spildevand ud i naturen - nu er løsningen klar

- Det er enorme beløb

Det er forbrugerne, som i sidste ende står med regningen.

- Det er enorme beløb. Vi har i december hævet taksterne for forbrugerne. Det er, fordi vi står over for den her kæmpe opgave med at tage det her alvorligt, siger formand for Skanderborg Forsyning og byrådsmedlem, Martin Frausing Poulsen (løsgænger).

Det vil tage årtier, før de er helt i mål, fortæller han. Derudover har de også oplevet udfordringer med vejret på kort tid, som de gamle rør ikke har været gearet til, fortæller formanden.

- Vi har en stor forpligtigelse til at sikre rent vand og drikkevand og behandle miljøet rigtigt. Jeg er vildt glad for, at det er lykkedes her. Det er en lang rejse, vi er ude på for at højne kvaliteten, siger Martin Frausing Poulsen.