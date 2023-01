Kommune advarer: Flere stier står under vand

Allerede før weekenden spåede Hans Rasksen, tilsynsførende formand, Vejdriften i Aarhus Kommune, at vandet på Brabrandstien kommer til at ligge der et stykke tid endnu, for jorden er fuldstændig mættet, og det tager tid for vandet at løbe væk.

- Der er nogle kæmpestore udenomsarealer, som er drænet. Vandet løber derned, men der går et stykke tid, inden det løber af. Der går i hvert fald en uge, fra det stopper med at regne, lød det fra Hans Rasksen.

Også lidt nord for Stilling-Solbjerg Sø er vandstanden kritisk høj, viser Aarhus Kommunes målinger. Der er også mere end rigeligt med vand på stien langs Egå Engsø, hvor stien krydser Ny Egå.