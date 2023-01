Det sejler på stierne: Opfordrer til at bruge andre veje

Det er primært i området ved Brabrand Sø og Årslev Engsø, problemer opstår ved meget regn, men tidligere har der også været problemer på Nymarksvej i Malling.

Her har man dog hævet vejen 20-25 centimeter for på den måde at imødekomme problemet - med held. Så hvorfor ikke bare gøre det samme i Brabrand?

Det er der flere forskellige svar på ifølge Hans Rasksen.

- Brabrandstien ligger på blød bund. Jo mere man kommer ovenpå (vejen, red.), jo mere risikere den at synke på grund af det. Vi har talt om at gøre det, men jeg mener ikke, det vil være klog. Og så er det også dyrt, konstaterer han.

De massive mængder regn i årets første par uger har allerede givet problemer andre steder i det østjyske. Silkeborg Kommune har flere gange advaret om, at Gudenåen kan gå over sine breder, og her måtte man lukke Sørkelvej og andre veje i kommunen.