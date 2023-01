Frygter miljøforurening i å: - Det er for dumt, det der

Ifølge Nordic Waste skyldes søndagens udslip, at et af skodderne i et overfladevandsbassin, som består af regnvand, havde et læk.

Det har ikke været muligt at få et interview med Nordic Waste, men miljødirektør Christian Nielsen skriver i en mail, at lækket var repareret efter en time og syv minutter, og at en tilsynsførende fra Randers Kommune efterfølgende har været på besøg og bekræftet, at 'Nordic Waste A/S har håndteret og ageret i overensstemmelse med virksomhedens gældende miljøgodkendelse.'

- Vi er i Nordic Waste A/S de første til at beklage, at et sådant mindre læk kunne finde sted, og vi har nu yderligere forstærket vores skodder. Vi ønsker til stadighed at sikre, at vi lever op til det miljøansvar, vi har som virksomhed, udtaler Christian Nielsen, miljødirektør i Nordic Waste A/S i en mail.