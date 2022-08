Gammelt kloaksystem skyld i lukket badestrand: - Det er ikke sidste gang

Ifølge geologen er det svært at undgå, og det sker cirka et par gange om året.

- Det er sådan i mange ældre bydele, at der har man et gammelt kloaksystem, og der er ikke plads til, når det regner rigtig meget. Derfor har man det, der hedder et overløb, og her løber det hen til Egåen, hvorfra det kan løbe ud til stranden ved Åkrogen, siger han.



Advarselssystem

Problemerne opstår typisk ved Åkrogen, Den Permanente, Bellevue og Tangkrogen.

Og det er da heller ikke engang en måned siden, kommunen frarådede badning ved den populære Bellevue Strand ved Risskov nord for Aarhus.



- Derfor har vi også et varslingssystem, hvor vi tjekker badevandet og oplyser, om det er forurenet. Udover det prøver vi at informere borgere og strandgæster via sociale medier, siger Nikolaj Kruse Christensen.

Kommunen anbefaler, at man på badevand.dk løbende orienterer sig om badevandskvaliteten ved strandene.