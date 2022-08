Dagene kan være talte for ikonisk træallé

Berit Wheler kan ikke forstå, hvorfor det er vigtigt at få udvidet vejen. Heller ikke selvom det drejer sig om et sikkerhedshensyn. Hun mener, at det bliver farligere med den tunge trafik, som en bredere vej vil medføre.

- Hvorfor sørger man ikke i stedet for, at folk overholder hastighedsbegrænsningen og tager farten af, når de skal passere bløde trafikanter? spørger hun.

Lever højst 20 år mere

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er den oprindelige fredning møntet på landskabsæstetikken, som alléen bidrager til. Og her mener man, at en ny allé kan gøre det samme.

Sebastian Jonshøj påpeger også, at det alligevel kun er et spørgsmål om tid, før den nuværende række af træer forsvinder.



- Det anslås, at træerne har et sted mellem 10-20 år tilbage at leve i. Jævnfør den praksis, kommunen i øvrigt udøver, vil de blive fældet som risikotræer et for et. Så alternativet til ikke at fælde dem er ikke at bevare dem de næste 100 år, siger Aarhus-formanden for naturfredningsforeningen.