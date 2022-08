Varsel om skybrud: Risiko for vand i kældre og på veje

Efter flere dage med høj solskin er der nu skybrud og torden på vej. Sådan lyder varslet fra DMI.

En koldfront og de kraftige regn- og tordenbyger forventes at ramme fredag eftermiddag og bevæge sig ind over Jylland vestfra.



- Vær opmærksom på, at skybrud giver risiko for, at vand kan samles i lavtliggende områder f.eks. kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes, lyder det fra DMI.