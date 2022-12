Nu kan der være fjernvarme på vej til flere byer

Og nu står Låsby og måske Herskind til at få samme mulighed.



- Nu glæder vi os til at give Låsby samme mulighed for at koble sig på fjernvarmen, og vi håber selvfølgelig på samme store interesse og engagement fra indbyggerne, så vi kan få flere over på fjernvarmen, siger Elsebeth Arendt, fjernvarmechef hos Kredsløb, i en pressemeddelelse.



Herskind skal undersøges nærmere

Mens grundlaget for fjernvarme i Låsby tegner lyst, er der lidt flere udfordringer i Herskind.

- Kredsløb har indledningsvist screenet byen, og her blev det klart, at der grundlæggende er et vist potentiale for at etablere fjernvarme, men et markant lavere varmegrundlag end i Låsby, oplyser Skanderborg Kommune.

Derfor venter der nu flere analyser, inden man er klogere på, om borgerne i Herskind - ligesom dem i Låsby - kan få tilbuddet om fjernvarme.



- Vi går nu i gang med at vurdere, om vi kan gå videre med Herskind og udforme et konkret projekt. Vi forstår udmærket behovet for at komme fri af gassen og vil selvfølgelig bestræbe os på at gøre det muligt, så længe et projekt kan forsvares, siger Elsebeth Arendt.



Priser endnu ukendt

Både fjernvarme-projekterne i Låsby og Herskind skal godkendes af myndighederne og have tilsagn og støtte fra fjernvarmepuljen for at kunne blive til virkelighed, oplyses det.

Hvis alt lykkes, kræver det 70 procents tilslutning fra indbyggerne i byerne. De endelige priser er ikke på plads endnu.

Mens kredsløb forventer at kunne åbne for bestillinger i Låsby i løbet af foråret, må borgerne i Herskind altså væbne sig med mere tålmodighed, da der fortsat mangler at blive lavet flere undersøgelser af varmegrundlaget i byen.