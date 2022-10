Lille by jubler over ny energi

- Yes!

Sådan udbryder en glad Kirsten Skivholme Juhl.

Hun bor i Skovby i Skanderborg Kommune, og siden 1995 har hun kæmpet for at få fjernvarme til byen.

- Det kræver rigtig meget energi, og også at man er er nødt ti lat gøre noget mere for at komme i mål, siger hun.

Og sent onsdag lykkedes det endelig, og byen rundede en milepæl, da 70 procent af byen har sagt ja tak til fjernvarme, der dermed kan det blive realiseret.



- Det er hårde tider, vitterligt alt er steget, og det kan være svært at få til at hænge sammen, siger Kirsten Skivholme Juhl.