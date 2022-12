Varmekunder slipper med skrækken

Odder Varmeværk meddelte i sidste uge deres kunder en priststigning på 417 kroner ekstra om måneden i varmeregning for et standardhus på grund af branden på Studstrupværket.



Ny aftale med Ørsted

Beskeden kom ifølge formanden for Odder Varmeværk, Carsten Christensen, efter en tilkendegivelse fra Kredsløb om, at prisen fra 1. januar 2023 ville stige markant.

Men mandag holdt Kredsløb et møde med Odder Varmværk, der her fik den glædelige nyhed.

- Vi fik at vide, at de (Kredsløb, red.) havde indgået en ny aftale med Ørsted, som gør, at den prisstigning, som vi ellers havde regnet med, ikke er gældende længere, siger Jørgen Krum, som er direktør hos Odder Varmeværk.



Det er Kredsløb, som står for at transportere varmen fra Studstrupværket til Odder og flere andre varmeværker i Østjylland.



Vil ikke sige noget om den konkrete prisstigning

Jørgen Krum vil dog ikke sige noget om, hvad den konkrete prisstigning bliver, men han lover kunderne, at den bliver mindre en først forventet.

- Jeg vil helst ikke udtale mig om selve prisstigningen endnu, før vi har fået det endelige budget fra Kredsløb. Når vi har det, så vil vi hurtigt kunne vedtage det nye budget for Odder Varmeværk og kunne informere omkring vores priser til vores kunder, siger Jørgen Krum.

For Ditte Sverd Piil og hendes familie føles nyheden som en tidlig julegave.

- Det er en god julegave, vi blev meget glade.

Begrundelsen for den først varslede prisstigning var, at lageret af træpiller gik op i røg ved branden på Studstrupværket, og at der derfor skulle købes nyt brændsel i form af kul, som er dyrere, forklarede Odder Varmeværk i sidste uge.