Mangel på arbejdskraft: Botilbud må selv uddanne medarbejdere

Nyuddannede mangler kvalifikationer

Ifølge Socialpædagogerne Østjylland er kun 48 procent af medarbejderne på voksenområdet i Østjylland uddannede socialpædagoger.

- Det betyder at borgerne ikke får det tilbud, som borgerne skal have. Det betyder dårligere livskvalitet. Man skal huske, det er et højt specialiseret område, siger kredsformand i Socialpædagogerne Østjylland, Gert Landergren Due.

Samtidig mener han ikke, at de nyuddannede har de rette kvalifikationer og viden inden for specialområdet.

- Det betyder, at en del af dem vender i døren. De er der en måned eller to, og forlader området og kan ikke rekrutteres igen, siger Gert Landergren Due.



Derfor er han glad for, at flere virksomheder som blandt andet Landsbyen Sølund tager ansvaret på sig og hjælper med at klæde pædagogerne på.

- Arbejdspladserne erkender, at pædagoguddannelsen ikke er god nok til det her specialiserede område, siger kredsformand for Socialpædagogerne Østjylland, Gert Landergren Due.