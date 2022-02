Stopper efter knap 45 år i samme butik

Handler man regelmæssigt i Dagli'Brugsen i Vorrevangen, så er man helt sikkert stødt på Gert Jensen.

- Det er jo det halve af mit liv, jeg har brugt her. Rigtig mange timer, siger han.

Men nu er det slut.

Mandag den 31. januar afleverede Gert Jensen nøglerne til butikken.

- Det var en mærkelig fornemmelse. Det var det også at stå op i dag (tirsdag red.) og ikke skulle på arbejde. Jeg går jo fra en arbejdsuge på 70 timer til ikke at skulle noget, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Skubbet en masse ting

Den 62-årige nu eks-uddeler er dog ikke bange for, at han kommer til at gå i stå.

- Jeg har skubbet en masse ting foran mig, som nu skal laves hjemme. Og så er der også sommerhuset og jeg er begyndt at fiske, fortæller han.

Du er 62 år. Hvordan kan det være, at du går fra i så relativt ung en alder?

- Vi har en god pension inden for Coop. Den skal bruges nu. Jeg tror, det er godt at gøre det nu, inden der går for lang tid. Det er med at gøre det, mens man stadig er frisk og nogenlunde ung, siger Gert Jensen.

Selvom mandag officielt var den sidste dag, så blev stoppet markeret lørdag i butikken, hvor der blev givet farvel-og-tak-kager til kunderne - og der var også en lille overraskelse til Gert Jensen.