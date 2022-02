Vand fosser ind i pars have - mosegrise og klima får skylden

Han fortæller desuden, at Birch Ejendomme ikke mener, at det kan være det nye byggeri, som forårsager mere vand ved huset på Egebjergvej.

- Modellerne, vi har fået udarbejdet, viser ikke, at vi har forværret vandforholdene i området - vi har tvært i mod forbedret dem, siger Thomas Bøgild.

En del af Naturbyen bliver snart solgt videre, men det vil stadig være Birch Ejendomme, som er ansvarlig, skulle det senere vise sig, at byggeriet medfører mere vand til Jeanette Rejnholdt Jensens hus. Det slår Thomas Bøgild fast.

- Vi sælger ikke katten i sækken, så vi vil gerne hjælpe, hvis vi kan, lyder det fra ejendomsselskabet.

Kommunen vil mægle

Jeanette Rejnholdt Jensen har efterfølgende været i kontakt med Horsens Kommune. Kommunen vurderede, ifølge Jeanette Rejnholdt Jensen, i første omgang, at problemet kunne være forvoldt af klimaforandringer.

Den køber husejeren fra Horsens dog ikke.

- Den skal de længere ud på landet med. Det virker som den nemme løsning, så den køber jeg ikke. Jeg fortalte dem, at det kan ikke være rigtigt, siger Jeanette Rejnholdt Jensen, der føler, at det er en kamp at få nogen til at tage ansvar.

Horsens Kommune har da også tilbudt at hjælpe med at sætte et møde i stand mellem alle de aktører, der er i området. For at få klarlagt, hvad udfordringerne med vand skyldes.

Tilbage står familien på Egebjergvej i uvished. Stadig med spørgsmålet om, hvordan vandet ender i deres baghave, hvem der har ansvaret, og om det kan udbedres.

Og sidst, men ikke mindst: Hvornår er der afklaring?

- Vores børn kan ikke længere spille bolde i haven, og vi kan ikke gå ud uden at få totalt mudrede sko. Vi har et hus, der forfalder mere og mere, hvis der kommer skimmel, og jeg har et barn, der har problemer med lungerne, så jeg er bekymret. Og skulle vi vælge at ville flytte, så er der jo ingen, der vil købe et hus med de her problemer, siger Jeanette Rejnholdt Jensen.



