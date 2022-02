Unge bukker under for stress i elevorganisation

Bjørn Otto Juhl Hansen, der er 16 år, startede som frivillig hos DSE i sommeren 2021.

Han fortæller, at arbejdsugerne sagtens kunne være 70-80 timer.

Det skyldes blandt andet, at de frivillige rejser rundt i hele landet og holder oplæg.

En anden tidligere frivillig fortæller, at hun har været nødsaget til at tage fra Aarhus til København sent om aftenen for at tage afsted igen tidligt næste morgen.

To af de anonyme tidligere frivillige i DSE fortæller, at de er stoppet som frivillige på grund af stress.