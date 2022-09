Jørgen er i chok - skal betale 60.000 kr. for at opvarme sit hus

Normalt får selskabet fra Viby omkring 20.000 henvendelser i august måned. I år har de fået over 30.0000 i samme periode.

- Så der er en kæmpe stigning i antallet af henvendelser fra kunder, der modtager deres regninger og får et chok og skal finde en anden måde at betale den på, siger han.

Anbefaler varmepumpe

Han oplyser, at selskabet tilbyder alle deres kunder, som de ved fra erfaring, normalt betaler deres regninger, at de kan afbetale dem i en periode over tre måneder.

Men afdragsordninger er en meget kortsigtet løsning på problemet. Derfor hjælper OK også mange af deres kunder med at få installeret en varmepumpe. Selvom den er dyr at skaffe, er den nemlig den bedste løsning, understreger Michael Løve.

- Selvom strømmen er dyr, så er det billigere at have en varmepumpe end et gasfyr. Så hvis du har et gasfyr, og der ikke er fjernvarme på vej til dig, så er en varmepumpe lige nu det bedste alternativ, lyder det.