Flere kæmper med at betale gasregningen – selskaber får "historisk" mange henvendelser

Han oplyser, at selskabet tilbyder alle deres kunder, som de ved fra erfaring, normalt betaler deres regninger, at de kan afbetale dem i en periode over tre måneder.

Men afdragsordninger er en meget kortsigtet løsning på problemet. Derfor hjælper OK også mange af deres kunder med at få installeret en varmepumpe. Selvom den er dyr at skaffe, er den nemlig den bedste løsning, understreger Michael Løve.

- Selvom strømmen er dyr, så er det billigere at have en varmepumpe end et gasfyr. Så hvis du har et gasfyr, og der ikke er fjernvarme på vej til dig, så er en varmepumpe lige nu det bedste alternativ, lyder det.

Tjener mindre end sidste år

Michael Løve fastslår samtidig, at perioder med høje gaspriser ikke betyder, at det er en god tid for selskaberne. Fordi varmeselskabernes fortjeneste er fastlagt i de prisaftaler, som de indgår med kunderne, har selskaberne ikke en større indtjening, selvom priserne på el stiger.

Tværtimod tjener OK mindre i år på salg af gas og el, end de gjorde sidste år, fortæller Michael Løve.

- Fordi vi giver flere mennesker henstand og også taber nogle penge på de kunder, der ikke kan betale, tjener vi mindre i år end sidste år, siger han og tilføjer:

- Den store fortjeneste ligger hos dem, der producerer el, især hvis den kommer fra vind, sol og vand. Det er den gasproducerede el, der sætter prisen på markedet, så alle producenter, der ikke producerer med gas, har det, man vel må kalde en overnormal profit i øjeblikket.

Usikkerhed giver højere priser

Hos varmeselskabet Energi Fyn frygter de, at de danske gasforbrugere går en hård fremtid i møde, når hjemmene skal opvarmes på grund af det kolde vejr. Derfor håber Finn Andersen, der er kommerciel direktør i selskabet, at Danmark får en "mild" vinter.

Men i øjeblikket ser priserne på gas ikke ud til at falde. Og det skyldes især usikkerheden om, hvorvidt Europa kan skaffe nok gas til de næste måneder, og om prisen på gas overhovedet er til at betale sig fra, lyder det fra Finn Andersen.

- Og usikkerhed har det med at skabe højere priser, næsten aldrig det modsatte, siger han.