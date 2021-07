Her er den mindst besøgte attraktion i Østjylland

Coronaen må siges at have ramt attraktionerne. Det er dog stadig langt, langt flere, end man finder på listens bund, hvor Skanderborg Bunkerne med et besøgstal på 3.664 i 2020 lander på 299'ende pladsen ud af 300 attraktioner. I 2019 før var tallet 6.068.

- Jeg tænker, det er corona, så der ikke noget at sige, lyder det fra, Lene Høst-Madsen, der er museumsdirektør på Skanderborg Museum, som Skanderborg Bunkerne hører under.

Ikke bekymrende

Skanderborg Bunkerne er et bunkeranlæg fra 2. verdenskrig i og omkring skoven ved Skanderborg.



Fra 2019 til 2020 er antallet af besøgende faldet med 40 procent. Det er dog ikke noget som bekymrer muserumsdirektøren.