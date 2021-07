Vil danskerne lade sig teste efter fuld vaccination? - Jeg er lidt træt af det hele

- Jeg har tænkt, at coronapasset gør, at man ikke kommer til at behøve det, og at man mest bliver testet, hvis der er behov for det.

- Det kan godt være, at jeg vil blive testet for at være på den sikre side. Man ved ikke med varianterne, og hvor meget vaccinen overhovedet dækker.

- Før og efter større arrangementer kunne jeg godt finde på det for at sikre, at man ikke har fået det.

Kunne du ønske dig konkrete anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om, hvor ofte færdigvaccinerede bør teste sig?

- Jeg synes, det er okay. Der er ikke så klare linjer, fordi man ikke ved det. Når der ikke er mere, der er sikkert på området, er det fint med løsere linjer. Så må det være op til folk selv.