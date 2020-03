Endelig forsvinder vandet: Nu skal skaderne gøres op

Haveredskaber flyder rundt og gulve er ødelagte, efter haver og huse er blevet oversvømmet ved Alken Enge.

Den seneste tid har husejerne ved Alken Enge i Skanderborg Kommune kæmpet med de massive vandmængder, som har skabt uoverskuelige problemer.

Jeg har lige brugt halvandet år på at renovere halvdelen af mit hus, og nu kan jeg så gå i gang igen. Peter Gregersen, husejer ved Alken Enge

Siden i går har Østjyllands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen pumpet i døgndrift, og mange tusinde liter vand fra området er dermed blevet pumpet tilbage i den nærliggende Mossø. Husejerne ved Alken Enge kan derfor endelig begynde at se lys for enden af tunnelen.

Sådan ser det ud i Peter Gregersens have, selvom der allerede er blevet pumpet mange tusinde liter vand væk fra området.

Men også først nu bliver det for alvor synligt for beboerne, hvor meget skade, vandmasserne har forvoldt. Skaderne skal gøres op, og for fleres vedkommende kommer det til at løbe op i mange tusinde kroner.

- Jeg er ret sikker på, at alle trægulvene, som jeg har i halvdelen af mit hus, skal skiftes. Derudover har jeg en masse fine gamle møbler i mit baghus, som også har været oversvømmet, der højst sandsynligt har taget skade, siger Peter Gregersen, som bor ved Alken Enge og stadig har en baghave fyldt med vand, til TV2 ØSTJYLLAND.

Forsikringen dækker ikke

Peter Gregersen tror, at skaderne på sin ejendom løber op i et beløb over 100.000 kroner.

- Mit forsikringsselskab har sagt nej til at dække skaderne, fordi det ikke direkte er på grund af et skybrud. De har henvist mig til Stormflodsrådet, som jeg håber, vil dække det. Ellers må jeg jo selv betale, siger han.

Jeg skal have hele køkkenet ud igen, selvom jeg lige har lavet det. Peter Gregersen, husejer ved Alken Enge

Peter Gregersen er glad for beredskabets pumpearbejde, så vandstanden endelig er begyndt at falde. I dag, onsdag, var første gang han har kunnet gå ud af sin hoveddør uden gummistøvler på, siden oversvømmelserne begyndte.

Men konsekvenserne af oversvømmelserne er store.

- Jeg har lige brugt halvandet år på at renovere halvdelen af mit hus, og nu kan jeg så gå i gang igen. Dét, at jeg skal skifte trægulvene i mit hus, betyder, at jeg skal have hele køkkenet ud igen, selvom jeg lige har lavet det, siger han.

Hjælp fra uventede kanter

Selvom det hele har virket håbløst, så har der alligevel været en sidegevinst, mener Peter Gregersen.

- Jeg stod der - vandet var overalt, og jeg kunne nærmest ikke komme ind i mit hjem - og så dukkede naboer og en masse andre fra Alken pludselig op og spørger, om de skal hjælpe med at fylde vandsække og vaske noget tøj. Jeg er en del af et fællesskab, jeg kan regne med, siger han.

Det har gjort en kæmpe forskel, at vi er så gode til at tage hånd om fællesskabet i Alken. Peter Gregersen, husejer ved Alken Enge

Peter Gregersen roser også Skanderborg Kommune for den måde, de har håndteret situationen på.

- Det har faktisk været ret rørende at se, hvordan Skanderborg Kommune endte med at støtte op. Fra start har de været ude og lægge spærringer ud til Mossø, kommet med sand til sandsække og spurgt, om der var noget, de kunne gøre, siger han og fortsætter:

- Og det er dem, der har gjort sådan, at der nu er en masse pumper, der pumper vand væk. Det er vi meget taknemmelige for.

Uden hjælp fra mange forskellige mennesker, havde Peter Gregersen stået i en meget svær situation.

- Så havde jeg været helt alene om at skulle håndtere de her ting. Det har gjort en kæmpe forskel, at vi er så gode til at tage hånd om fællesskabet i Alken, siger han.

Der skal gøres noget

Peter Gregersen har boet ved Alken Enge i 20 år, og han fortæller, at der kommer oversvømmelser cirka hvert fjerde år. Men det er aldrig gået helt ind i hans hovedhus før.

- For fire år siden kom det ind i mit baghus for første gang. Denne gang er vandet kommet 51 centimeter højere op, så det er gået ind i mit hjem, siger han og fortsætter:

- Man bliver nødt til at gøre noget ved det fremover. For eksempel ved at lukke vand ud af Mossø hen over sommeren og lave dæmninger i Alken Enge.

Pumpearbejde tager flere dage

Og selvom beredskabet allerede har pumpet rigtig meget vand væk fra området, så fortsætter arbejdet flere dage endnu.

Østjyllands Brandvæsen har sammen med Beredskabsstyrelsen arbejdet i døgndrift på at pumpe vand væk fra Alken Enge siden tirsdag eftermiddag.

- Vi pumper 40.000 kubikmeter i timen – så det er rigtig meget. Alligevel er der flere dages arbejde i at få alt vandet væk. Det er først nu, det har kunnet lade sig gøre, fordi vandstanden i Mossø har været så høj, siger Johnny Damgård, der er indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Der står vand i flere huse. Nogle har været gode til at sætte sandsække op, så de har forhindret det meste vand i at komme ind. Men der er en hel flok huse, der er truet af vand.

Efter det første døgn med pumpearbejde er vandstanden sunket 10 til 15 centimeter. Det fortsatte arbejde afhænger af vejret de kommende dage.