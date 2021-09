Desperate gravide: Hvor skal mit barn passes?

Om tre uger har Pernille Hansen fra Galten termin. Samtidig med hun nyder graviteten, så er hun bekymret for, hvor hun skal få passet deres kommende datter, når hun skal begynde i institution.

- Jeg er bange for, at vi skal køre rimelig langt hver morgen for at aflevere vores lille pige.



Selvom der er lang tid til, at hende og manden står og skal bruge en institution til deres kommende datter, så er de bekymret for, at de ikke får en plads lokalt i Galten.

- Vores hverdag vil ikke kunne fungere, og så skal jeg måske til at finde nyt arbejde. Det vil jeg synes, er rigtig ærgerligt, siger Pernille Hansen.