Malene fik ikke institutionsplads i nærområdet: Skal køre halvanden time ekstra om dagen

Udover den ekstra køretid frygter hun, at dagplejepladsen i Hørning vil give familien en ringere forankring i lokalsamfundet.

- Det er jo nu, at vores datter skal danne sin første relation udenfor familien. Og det bliver til denne her dagplejemor i Hørning, og her danner hun jo også relation til de andre børn, siger Malene Sofie Kramer Hansen.

- Det handler om forankring i lokalområdet, og det synes jeg ryger ved det her. Og det er ikke i barnets tarv, og det er ikke i familiernes tarv.