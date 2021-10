170-årigt historisk træ fældet

Kastanjetræet har ellers siden midten af 1800-tallet været et af byens kendetegn, da det blev plantet på Adelgade.



Træet er dog blevet dårligere og dårligere de seneste år og er langsomt ved at dø. Kl. 7 fredag morgen gik arbejdet med at fjerne træet i gang.

- Kastanjen fra Adelgade er nu blevet fældet og på grund af stort råd i stammen, siger miljømedarbejder i Skanderborg Kommune Hanne Kold Jensen i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.

Skanderborgenserne kan nu sige farvel til træet på det grønne areal ved Guldbryllupsanlægget for enden af Slotsholmen, hvor stammen er lagt som et bidrag til biodiversiteten i Skanderborg Kommune.

Hanne Kold Jensen glæder sig over, at en del af træet får et nyt liv et andet sted i byen.



- Jeg tror, at Skanderborg Kommune har Danmarks største insekthotel.