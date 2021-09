170-årigt historisk træ skal fældes: Er til fare for bilister

Flere redningsaktioner har været sat i gang for at prøve at give træet nyt liv. Sidste år forsøgte kommunen sig med en såkaldt topkapning - fjernelse eller nedskæring af store grene i gamle træer – men uden held. Træet stod ikke til at redde.

- Det er, fordi træet er dødt. Der har kun været en enkelt gren med blade, og når der ikke er vækst, er det fordi, rødderne er døde. Træet ville vælte på et tidspunkt, og det kunne vi ikke lade ske, fortæller Hanne Kold Jensen, miljømedarbejder i Skanderborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor blev det tidligere på måneden besluttet, at det gamle træ skal fældes. Kommunen frygtede simpelthen, at træet ville kunne vælte ud på vejen og i værste tilfælde være til fare for bilister.